  4. Beyaz kabus başladı: Yoğun kar yağışı uçak seferlerini durdurdu!

Hakkari, Van, Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda uçuşların durmasına neden oldu.

Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. 

Yağışın şiddetini artırması ve görüş mesafesinin ciddi oranda düşmesi sebebiyle hava ulaşımında büyük aksaklık yaşandı. 

Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılması planlanan tüm uçak seferlerinin kar yağışından dolayı iptal edildiği öğrenildi.

Benzer şekilde, Ankara'dan Yüksekova'ya gelmek üzere havalimanına intikal eden yolculara da bölgedeki elverişsiz hava şartları nedeniyle uçuşun gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

