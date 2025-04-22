Bilim insanları dünyanın en acı maddesini buldu
Almanya’da yapılan araştırma, acı raf mantarından elde edilen kimyasalın şimdiye dek bulunan en acı madde olduğunu ortaya koydu.
Kaynak: DHA
Almanya'daki Leibniz Gıda Sistemleri Biyolojisi Enstitüsü'nden bilim insanları, ‘Amaropostia stiptica’ adlı raf mantarından üç kimyasal bileşik çıkardı.
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Bu maddelerin, insan dilindeki acı tat reseptörlerine olan etkisi incelendi. Üç bileşikten biri olan oligoporin D’nin düşük miktarlarda bile acı tadı tetikleyebildiği belirtildi.
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Araştırmaya göre, bileşikler zehirli değil fakat tatları son derece acı. Bilim insanları, bu gibi doğal acı bileşiklerin sadece ağızda değil, mide, bağırsak, kalp ve akciğerlerde de bulunan acı reseptörlerini etkileyebileceğini söyledi.
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Ancak bu sensörlerin vücudun diğer bölgelerindeki rolünün tam olarak bilinmediği kaydedildi.
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