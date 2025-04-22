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Bilim insanları dünyanın en acı maddesini buldu

Almanya’da yapılan araştırma, acı raf mantarından elde edilen kimyasalın şimdiye dek bulunan en acı madde olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: DHA
Bilim insanları dünyanın en acı maddesini buldu - Resim: 1

Almanya'daki Leibniz Gıda Sistemleri Biyolojisi Enstitüsü'nden bilim insanları, ‘Amaropostia stiptica’ adlı raf mantarından üç kimyasal bileşik çıkardı.

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Bilim insanları dünyanın en acı maddesini buldu - Resim: 2

Bu maddelerin, insan dilindeki acı tat reseptörlerine olan etkisi incelendi. Üç bileşikten biri olan oligoporin D’nin düşük miktarlarda bile acı tadı tetikleyebildiği belirtildi.

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Bilim insanları dünyanın en acı maddesini buldu - Resim: 3

Araştırmaya göre, bileşikler zehirli değil fakat tatları son derece acı. Bilim insanları, bu gibi doğal acı bileşiklerin sadece ağızda değil, mide, bağırsak, kalp ve akciğerlerde de bulunan acı reseptörlerini etkileyebileceğini söyledi.

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Bilim insanları dünyanın en acı maddesini buldu - Resim: 4

Ancak bu sensörlerin vücudun diğer bölgelerindeki rolünün tam olarak bilinmediği kaydedildi.

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