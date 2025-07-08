Bir cennet daha yok oldu! Tamamen kurudu

‘BU SENE KURAKLIK BARİZ BİR ŞEKİLDE ARTMIŞ DURUMDA’

Bölgedeki kuş gözlemcilerinden Erol Yüksek, "Burası, göz bebeğimiz diyebileceğimiz bir saha. Çünkü burada her sene yaklaşık 10 ay boyunca su birikiyor ve bu suyun içinde bol miktarda balık ve amfibi bulunuyordu. Bu nedenle hem sayı hem tür açısından çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyordu. Ancak bu sene kuraklık, gözle görülür ve bariz bir şekilde artmış durumda. Ben meteorolojik verileri yakından takip eden biriyim; ilgi alanım olduğu için söylüyorum, bu yıl gerçekten çok belirgin bir yağış azlığı var. Bunun etkilerini zaten Hatay genelinde hissediyoruz. İnsanlar su sıkıntısı yaşamaya başladı, ağustos ve eylül aylarında ise çok daha büyük sıkıntılar yaşanabilir. Bu durum aslında bize, suyu daha tasarruflu kullanmamız gerektiğinin de bir mesajını veriyor” dedi.