Bir elinde çöp, diğer elinde para poşeti vardı... Öyle bir hata yaptı ki...

Çöp yerine elindeki para dolu poşeti çöp kutusuna attığını ve durumu bankada fark ettiğini söyleyen esnaf H.E., "Sabah erken evden çıktım. Elimde çöp poşeti ve para dolu poşet vardı. O anki dalgınlıkla çöp yerine para dolu poşeti çöpe atmışım. Sonrasında parayı yatırmak için bankaya gittiğimde elimdeki poşeti açınca içinden çöp çıktı. Hemen taksiye binip tekrar çöpü attığım yere geldim ve çöp kutusuna baktım ama belediye ekipleri çöpü toplamıştı. Hemen muhtarın yanına gittim ve durumu belediyeye bildirdik. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bütün imkanları seferber ederek para dolu poşetimizi buldu. Poşetin içerisinde 110 bin TL param vardı. Paramı bulan belediye ekiplerinin hepsine çok teşekkür ederim" dedi.