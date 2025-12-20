  1. Anasayfa
  4. Bir iddia uğruna yola çıkmıştı... Bin kilometreyi arkasında bıraktı

Sivas’ta arkadaşları ile inat uğruna bir iddiaya giren 30 yaşındaki genç 125 cc motosikleti ile Adana’bin kilometreden fazla yol yaptı...

Kaynak: İHA
Sivas’ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Berkan Çalmuk (30), Suşehri ilçesindeki işine gitmek için her gün motosikletiyle 135 kilometre yol kat ediyor.

 Mesai bitiminde ilçeden kent merkezine dönen Çalmuk, günde 270 kilometre yol gidiyor. 

Çalmuk’un motosiklet sevdasını gören arkadaşları, Sivas’tan Adana’ya motosikleti ile gidemeyeceğini iddia etti.

Arkadaşlarının iddiası üzerine harekete geçen Berkan Çalmuk, hazırlıklarını yaptı.

