Bir iddia uğruna yola çıkmıştı... Bin kilometreyi arkasında bıraktı
Sivas’ta arkadaşları ile inat uğruna bir iddiaya giren 30 yaşındaki genç 125 cc motosikleti ile Adana’bin kilometreden fazla yol yaptı...
Kaynak: İHA
Sivas’ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Berkan Çalmuk (30), Suşehri ilçesindeki işine gitmek için her gün motosikletiyle 135 kilometre yol kat ediyor.
1 / 8
Mesai bitiminde ilçeden kent merkezine dönen Çalmuk, günde 270 kilometre yol gidiyor.
2 / 8
Çalmuk’un motosiklet sevdasını gören arkadaşları, Sivas’tan Adana’ya motosikleti ile gidemeyeceğini iddia etti.
3 / 8
Arkadaşlarının iddiası üzerine harekete geçen Berkan Çalmuk, hazırlıklarını yaptı.
4 / 8