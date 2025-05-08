Bir ilimize 672 yıllık tarif akını: Yılda sadece 1 kez yapılıyor

Yapılan bu yemek ise çok özel bir karışımdan ve yılda sadece bir kez pişiriliyor. Köydeki her haneden geçtiğimiz yıl ekip biçtikleri tahıllardan toplanıyor. Toplanan 13 çeşit tahıl 672 yıl önceki gibi taş değirmende öğütülüyor. Öğütülen tahıllardan "Dede Aşı" denilen yemeği yaparak Bursa'nın her yerinden gelen misafirlere ikram ediyorlar. Gelen misafirler de yılda sadece bir kez bu köyde önlerine konulan dede aşını afiyetle yiyor.