Bir kilosu tam yarım milyon TL olan Dünyanın en pahalı baharatı, Türkiye'de toprakla buluştu

"Bu alan yalnızca farklı türde bitkilerin üretimine yönelik bir alan değil" diyen Baskın, "Aynı zamanda eko turizmin canlandırılması, demonstrasyon alanı olarak kullanılması, safran ve lavanta gibi nitelikli bitkilerin üretim süreçlerini merak eden turistlere gösterilmesi ve görsel bir şölen sunulması açısından da büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.