Bir mide bulandıran ev operasyonu daha: Çıkanlara inanamayacaksınız
Batman'da mahalleli tarafından "kötü kokular geliyor" denilerek ihbar edilen evden tam 20 ton çöp çıkarıldı.
Batman'da 2 katlı müstakil bir evden kötü kokuların yayılması üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu.
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Adrese sevk edilen polis ve zabıta ekipleri, ev sahibi ile görüştü. İsmi öğrenilmeyen ev sahibinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve yalnız yaşadığı belirtilirken, evin avlusu ile içerisinde yapılan kontrolde çok sayıda çöp olduğu tespit edildi.
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli izin ve prosedürleri tamamlayan Belediye Zabıta İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle çöplerin tahliyesine başladı.
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Evden toplanan çöplerin 20 ton olduğu belirtildi. Çöplerin tahliyesinin ardından Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, evde ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
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