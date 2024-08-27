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  4. Bir mide bulandıran ev operasyonu daha: Çıkanlara inanamayacaksınız

Bir mide bulandıran ev operasyonu daha: Çıkanlara inanamayacaksınız

Batman'da mahalleli tarafından "kötü kokular geliyor" denilerek ihbar edilen evden tam 20 ton çöp çıkarıldı.

Bir mide bulandıran ev operasyonu daha: Çıkanlara inanamayacaksınız - Resim: 1

Batman'da 2 katlı müstakil bir evden kötü kokuların yayılması üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu.

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Bir mide bulandıran ev operasyonu daha: Çıkanlara inanamayacaksınız - Resim: 2

Adrese sevk edilen polis ve zabıta ekipleri, ev sahibi ile görüştü. İsmi öğrenilmeyen ev sahibinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve yalnız yaşadığı belirtilirken, evin avlusu ile içerisinde yapılan kontrolde çok sayıda çöp olduğu tespit edildi. 

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Bir mide bulandıran ev operasyonu daha: Çıkanlara inanamayacaksınız - Resim: 3

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli izin ve prosedürleri tamamlayan Belediye Zabıta İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle çöplerin tahliyesine başladı. 

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Bir mide bulandıran ev operasyonu daha: Çıkanlara inanamayacaksınız - Resim: 4

Evden toplanan çöplerin 20 ton olduğu belirtildi. Çöplerin tahliyesinin ardından Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, evde ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

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