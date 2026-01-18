Bir şehir buz kesti, her şey dondu! Yakutistan'ı aratmayan görüntüler
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas, dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Yakutistan'ı aratmadı. Hava sıcaklığının eksi 22 dereceye düştüğü kentte her şey dondu.
Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün soğuk hava uyarısında bulunduğu Sivas’ta termometreler gece saatlerinde sıfırın altına 22 dereceyi gösterdi.
Soğuk havası ile ün salan Sivas’tan doğarak Karadeniz’e dökülen ve Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak, kısmen dondu.
Nehrin şehirden geçen bazı bölümleri kısmen donarken suda yaşayan canlılar donmamış alanlarda avlandı.
Aydınlatma direği dahi dondu
Öte yandan kentte bulunan bitkiler ve ağaçlar da dondu. Yüzeyleri buzla kaplanan bitkiler ve ağaçlar, mest eden görüntüler ortaya sundu.
