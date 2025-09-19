Bir zamanlar içme suyu kaynağı masmavi bir cennetti... Bugün ise bir çöl
İzmir'de içme suyunun büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda su seviyesi, yüzde 4,60'e düşerek son 17 yılın en düşük seviyesini gördü. Tahtalı Barajı, çekiler sular ardından çorak bir araziye dönüştü.
İzmir'de kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesi, her geçen gün düşüyor.
Barajlardaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında, 6 Ağustos'tan bu yana kent genelinde planlı su kesintileri uygulanıyor.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) verilerine göre; günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketilen İzmir'de içme suyunun büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 4,60'lara düştü.
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi yüzde 0,35, Ürkmez Barajı'nda yüzde 3,76, Balçova Barajı'nda yüzde 8,49, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 51'e geriledi. Gördes Barajı'nda bu yıl hiç su kalmadı.