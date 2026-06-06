Biri bebek 4 evladını ve eşini kaybetti, şimdi torunları için yaşama tutunuyor
Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Şengül Gezer, yıllar içinde 4 evladını ve eşini toprağa vermenin tarifsiz acısını yaşıyor. Bebekken kaybettiği kızı, attan düşen evladı, yıldırım çarpan oğlu ve kanserden ölen eşinin ardından, son olarak çığ felaketinde can veren oğlu Bülent'i kaybeden acılı anne, geride kalan 4 torunu için hayata sarılıyor.
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Yolüstü köyünde yaşayan 8 çocuk annesi Şengül Gezer, hayatı boyunca eşini ve 4 evladını birbirinden farklı ve sarsıcı trajedilerde kaybetmenin derin acısını yaşıyor.
Son olarak 5 ay önce Aksu Yaylası'ndaki çığ felaketinde cansız bedenine 125 gün sonra ulaşılan 44 yaşındaki oğlu Bülent Gezer'i toprağa veren acılı anne, geride kalan 4 torununu büyütebilmek için besicilik yaparak zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.
Şengül Gezer'in yürek burkan hikayesi 1982 yılına dayanıyor. 1982'de dünyaya getirdiği kızı Yeşim'i henüz bir günlükken kaybeden acılı anne, bu üzüntünün ardından felç geçirerek uzun bir tedavi süreci yaşadı.
Ancak ailenin sınavı bununla sınırlı kalmadı. 2005 yılında 11 yaşındaki kızı Gözde'yi attan düşmesi sonucu kaybeden Gezer, 2012 yılında ise yaylada koyun sürüsünü otlatan 33 yaşındaki oğlu Savaş'ı yıldırım çarpması sonucu toprağa verdi.