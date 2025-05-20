Birkaç yıl önce başladığı hobisi işi oldu, şimdi Avrupa'dan ABD'ye kadar müşterisi var...
Trabzon'da yaşayan Selami Karaahmet, birkaç yıl önce başladığı ahşap oymacılığı hobisini zamanla işe dönüştürdü. Hayatını değiştiren ahşap oymacılığı ile el emeği ürünler üreten Karaahmet'in özgün tasarımları yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'dan Amerika'ya kadar birçok ülkede alıcı buluyor.
Trabzon'da yaşayan 38 yaşındaki Selami Karaahmet'in hobi olarak başladığı ahşap işçiliği, kısa sürede hem yurtiçinde hem yurtdışında ilgi gören bir işi haline geldi.
Pandemi sonrası insanların doğallığa yönelmesiyle birlikte ahşap ürünlere olan talebin artması Karaahmet'in el yapımı eserlerinin dünyanın dört bir yanına ulaşmasını sağladı.
Köyündeki küçük bir atölyede başladığı hobi ile ülke sınırlarını aşan Selami Karaahmet, ABD, Güney Afrika, İsveç, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere el yapımı ürünlerini gönderiyor.
7'den 70'e herkesin ahşap sanatına ilgi gösterdiğini belirten Selami Karaahmet, "İlk önce hobi olarak başladı. Ahşapları çok seviyorum. Köyde ufak bir atölye ile başladım ve ilerlettim. Özellikle pandemiden sonra insanlar boş zamanlarında bir şeyler ile uğraşmak istedi. Ahşap bunun için büyük bir hobi oldu. Herkes büyük ilgi gösteriyor. 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken bir sanat. Doğal olması nedeniyle tercih ediliyor. El yapımı oldukları için hepsi özel" dedi.