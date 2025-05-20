Birkaç yıl önce başladığı hobisi işi oldu, şimdi Avrupa'dan ABD'ye kadar müşterisi var...

7'den 70'e herkesin ahşap sanatına ilgi gösterdiğini belirten Selami Karaahmet, "İlk önce hobi olarak başladı. Ahşapları çok seviyorum. Köyde ufak bir atölye ile başladım ve ilerlettim. Özellikle pandemiden sonra insanlar boş zamanlarında bir şeyler ile uğraşmak istedi. Ahşap bunun için büyük bir hobi oldu. Herkes büyük ilgi gösteriyor. 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken bir sanat. Doğal olması nedeniyle tercih ediliyor. El yapımı oldukları için hepsi özel" dedi.