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Bodrum'da bayram kalabalığı kamerada: Plajlarda boş yer kalmadı

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahillerde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler denize girerek sıcak ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kaynak: DHA
Bodrum'da bayram kalabalığı kamerada: Plajlarda boş yer kalmadı - Resim: 1

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahiller doldu. 

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Bodrum'da bayram kalabalığı kamerada: Plajlarda boş yer kalmadı - Resim: 2

Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yalıkavak, Gündoğan ve Türkbükü sahilleri tatilci akınına uğradı. 

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Bodrum'da bayram kalabalığı kamerada: Plajlarda boş yer kalmadı - Resim: 3

Kentte hava sıcaklığı 33 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derecelere ulaştı. 

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Bodrum'da bayram kalabalığı kamerada: Plajlarda boş yer kalmadı - Resim: 4

Yerli ve yabancı turistlerden bazıları denize girmeyi tercih ederken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. 

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