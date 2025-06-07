Bodrum'da bayram kalabalığı kamerada: Plajlarda boş yer kalmadı
Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahillerde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler denize girerek sıcak ve güneşli havanın keyfini çıkardı.
Kaynak: DHA
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahiller doldu.
1 / 8
Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yalıkavak, Gündoğan ve Türkbükü sahilleri tatilci akınına uğradı.
2 / 8
Kentte hava sıcaklığı 33 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derecelere ulaştı.
3 / 8
Yerli ve yabancı turistlerden bazıları denize girmeyi tercih ederken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.
4 / 8