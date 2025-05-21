Bodrum'da denizden öyle bir şey çıktı ki... Gözlerine inanamadılar

Yapılan deniz dibi temizlik çalışmaları ile ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert şunları söyledi:

"Belediye ekiplerimizce gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliklerinde denizden çıkan atık miktarında azalma gözlemleniyoruz. Bu da çevreye olan duyarlılığın giderek arttığını gösteriyor. Denizlerimizi ve koylarımızı korumak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"