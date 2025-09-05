Bolu'da 12 yapı küle döndü; kundaklama şüphesi var
Bolu’nun Aladağlar mevkiinde bulunan Aşağı Soku Yaylası’nda çıkan yangında 4 ev, 4 samanlık ve 4 ahır kül oldu. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili kundaklama şüphesi üzerinde araştırmalar yapıyor.
Kaynak: İHA
Yangın, saat 16.00 sıralarında Aşağı Soku Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ahşap yapıların bulunduğu alanda hızla yayıldı.
Yangında 4 ev, 4 samanlık ve 4 ahır alevlere teslim oldu. İ
hbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
