Bozcaada'ya bayram akını... National Geographic önerdi, doluluk yüzde 100'e ulaştı
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Kuzey Ege'nin gözde turizm merkezi Bozcaada'ya tatilci akını yaşanıyor. National Geographic'in tavsiye listesine giren adada konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Ulaşımda aksama yaşanmaması için Gestaş ek seferler düzenlerken, esnaf bayram bereketinden oldukça memnun.
Kurban Bayramı'nın getirdiği 9 günlük uzun tatil fırsatını değerlendirmek isteyen binlerce vatandaş, rotayı Kuzey Ege'nin tarihi dokusu, otantik sokakları ve berrak deniziyle ünlü turizm merkezi Bozcaada'ya çevirdi. Adadaki konaklama tesislerinde bayramın ilk günü itibarıyla doluluk oranları yüzde 100 seviyesine yaklaşarak bölge esnafının yüzünü güldürdü.
Bayram öncesinde yüzde 70 seviyelerinde seyreden rezervasyonlar, tatilin resmi olarak başlamasıyla birlikte adeta zirveye ulaştı.
Dünyaca ünlü National Geographic dergisinin yakın zamanda Bozcaada'yı "yemek yenilecek ve ziyaret edilecek en güzel 15 yer" arasında göstermesi, adaya olan turistik ilgiyi daha da katladı.
Adaya ulaşımı sağlayan Gestaş firması, artan yoğun talebi karşılamak ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına feribot seferlerine ek takviyeler yaptı.