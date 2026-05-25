Bozkırın ortasında bir cennet: Anadolu'nun nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğruyor
Sivas'ın Gürün ilçesine sadece 10 kilometre mesafede bulunan ve doğal turkuaz rengiyle haklı olarak "Anadolu'nun nazar boncuğu" unvanını taşıyan Gökpınar Gölü, tatilcilerin akınına uğradı.
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı kararı ile 'Tabiat Parkı' statüsüne kavuşan bu eşsiz doğa harikası, hem sunduğu görsel şölen hem de asırlardır dilden dile dolaşan efsaneleriyle ziyaretçilerini mest ediyor.
17 metre derinlikte bir "Doğal Akvaryum"
Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte, yerin metrelerce altından kaynayarak yüzeye çıkan Gökpınar Gölü, dünyanın en berrak tatlı sularından biri olarak kabul ediliyor. Gölün zemininin tamamen kayalık olması ve suyunun kristal berraklığı sayesinde, güneş ışınları 17 metre derinlikteki göl tabanına kadar kesintisiz bir şekilde ulaşabiliyor.
Doğal ortamında organik kırmızı benekli alabalıklara ev sahipliği yapan göl, bu büyüleyici özellikleriyle adeta devasa bir "doğal akvaryumu" andırıyor. Gölün ününü duyup kilometrelerce yol katederek bölgeye gelen pek çok ziyaretçi, gördükleri manzaranın filtreli veya montajlı olduğunu düşündüklerini, ancak suyun gerçekteki doğal maviliğini ve dibinin cam gibi görünmesini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtiyor.