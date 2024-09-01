Bu balın kilosu 300 bin liraya satıldı

Tunç, “Bugün burada düzenlenen festivalde satışa sunulan bala 300 bin vererek satın aldım. Ben bal üreticisi değil, altın işletmecisiyim. Bana göre Sason balı ürettiğim altınlardan çok daha değerli bir baldır. Bu bal herkesin bildiği gibi yüksek rakımlı dağlarda el değmeden üretildiğini biliyoruz. Bu bal dünyaca birinciliği var. Raporlarla ispatlanmıştır. Bu balın değeri bu değil daha fazla olması gerekiyor. Sason balına sahip çıkılmasını istiyoruz” dedi.