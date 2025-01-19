Bu da Van usulü beyzbol: Topa Şeko

Mahalle Muhtarı M. Salih Özgür ise atalarından öğrendikleri bu oyunu her kış oynadıklarını ifade ederek, “Bölgemizde şu an sadece bizim köyde oynanıyor. Dedelerimizden gördük ve yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun gibi atalarımızdan kalan oyunları devam ettiriyoruz. Geleneksel oyunlarımızı önemsiyoruz. Çocuklar izleyerek öğreniyor. Bu oyunun kaybolmasını istemiyoruz. Kazanana verecek ödülümüz olmadığı için kazanan takım sahada halay çekerek kutluyor” diye konuştu.