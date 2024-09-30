Bu daha fragman: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları TEKNOFEST'e böyle hazırlandı
Adana'da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın savaş uçakları, 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST öncesi prova uçuşu yaptı.
Kaynak: DHA
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST hazırlıkları devam ediyor.
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İleri teknoloji simülasyonları, bilimsel atölyeler, sergiler ve yarışmaların yapılacağı festivalde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları savaş uçaklarının gösteri öncesi provaları dikkat çekti.
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Yaklaşık 1 saat süren provalar ilgi gördü. (DHA)
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