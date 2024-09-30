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  4. Bu daha fragman: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları TEKNOFEST'e böyle hazırlandı

Bu daha fragman: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları TEKNOFEST'e böyle hazırlandı

Adana'da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın savaş uçakları, 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST öncesi prova uçuşu yaptı.

Kaynak: DHA
Bu daha fragman: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları TEKNOFEST'e böyle hazırlandı - Resim: 1

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST hazırlıkları devam ediyor.

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Bu daha fragman: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları TEKNOFEST'e böyle hazırlandı - Resim: 2

İleri teknoloji simülasyonları, bilimsel atölyeler, sergiler ve yarışmaların yapılacağı festivalde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları savaş uçaklarının gösteri öncesi provaları dikkat çekti. 

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Bu daha fragman: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları TEKNOFEST'e böyle hazırlandı - Resim: 3

Yaklaşık 1 saat süren provalar ilgi gördü. (DHA)

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Bu daha fragman: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları TEKNOFEST'e böyle hazırlandı - Resim: 4
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