Bu istatistikler tüm neşemizi alıp götürdü: Karadeniz bile neşesini kaybetti

Yapılan araştırma ve belirlenen listeye göre Karadeniz’in önemli şehirlerinden 818 bin 23 nüfuslu Trabzon, yüzde 11,19’luk oranla ‘Türkiye’nin en mutsuz ili’ oldu. Araştırmada Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Ordu ve Gümüşhane’nin de ‘en mutsuz iller’ arasında üst sıralarda bulunması dikkat çekti.