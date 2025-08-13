Bu istatistikler tüm neşemizi alıp götürdü: Karadeniz bile neşesini kaybetti
Türkiye İstatistik Kurumu Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre "Türkiye'nin en mutsuz ili" neşesiyle bilinen Karadeniz'den çıkarken, en mutsuz 10 il sıralamasında ise Trabzon ile birlikte Karadeniz bölgesinden tam 5 il yer aldı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı.
Yapılan araştırma ve belirlenen listeye göre Karadeniz’in önemli şehirlerinden 818 bin 23 nüfuslu Trabzon, yüzde 11,19’luk oranla ‘Türkiye’nin en mutsuz ili’ oldu. Araştırmada Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Ordu ve Gümüşhane’nin de ‘en mutsuz iller’ arasında üst sıralarda bulunması dikkat çekti.
Türkiye’nin en büyük 3 ili, İstanbul, Ankara ve İzmir de en mutsuz iller arasında yer aldı. ‘En mutsuz il’ sıralamasında Trabzon’u Antalya, İzmir ve Ankara takip etti.
15 milyon 907 bin 951 kişinin yaşadığı İstanbul ise ‘mutsuzluk’ oranı yüzde 9,12 olarak belirlenip, listenin 6’ncı sırasında yer aldı. Araştırmada, büyükşehirlerin yanında orta ve küçük ölçekli kentlerde mutsuzluk oranlarının yüksek olduğunu ortaya konuldu. TÜİK tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda Karadeniz Bölgesi’nden Sinop yüzde 77,7 oranla ‘en mutlu şehir’ olmuştu.
En mutsuz iller sıralaması şöyle: