  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Bu istatistikler tüm neşemizi alıp götürdü: Karadeniz bile neşesini kaybetti

Bu istatistikler tüm neşemizi alıp götürdü: Karadeniz bile neşesini kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre "Türkiye'nin en mutsuz ili" neşesiyle bilinen Karadeniz'den çıkarken, en mutsuz 10 il sıralamasında ise Trabzon ile birlikte Karadeniz bölgesinden tam 5 il yer aldı...

Bu istatistikler tüm neşemizi alıp götürdü: Karadeniz bile neşesini kaybetti - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı. 

1 / 13
Bu istatistikler tüm neşemizi alıp götürdü: Karadeniz bile neşesini kaybetti - Resim: 2

Yapılan araştırma ve belirlenen listeye göre Karadeniz’in önemli şehirlerinden 818 bin 23 nüfuslu Trabzon, yüzde 11,19’luk oranla ‘Türkiye’nin en mutsuz ili’ oldu. Araştırmada Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Ordu ve Gümüşhane’nin de ‘en mutsuz iller’ arasında üst sıralarda bulunması dikkat çekti. 

2 / 13
Bu istatistikler tüm neşemizi alıp götürdü: Karadeniz bile neşesini kaybetti - Resim: 3

Türkiye’nin en büyük 3 ili, İstanbul, Ankara ve İzmir de en mutsuz iller arasında yer aldı. ‘En mutsuz il’ sıralamasında Trabzon’u Antalya, İzmir ve Ankara takip etti. 

3 / 13
Bu istatistikler tüm neşemizi alıp götürdü: Karadeniz bile neşesini kaybetti - Resim: 4

15 milyon 907 bin 951 kişinin yaşadığı İstanbul ise ‘mutsuzluk’ oranı yüzde 9,12 olarak belirlenip, listenin 6’ncı sırasında yer aldı. Araştırmada, büyükşehirlerin yanında orta ve küçük ölçekli kentlerde mutsuzluk oranlarının yüksek olduğunu ortaya konuldu. TÜİK tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda Karadeniz Bölgesi’nden Sinop yüzde 77,7 oranla ‘en mutlu şehir’ olmuştu.

En mutsuz iller sıralaması şöyle:

4 / 13