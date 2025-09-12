  1. Anasayfa
Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda mevsimin ilk karı yağdı. Gece boyu etkili olan kar yağışıyla birlikte, Ağrı Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Kaynak: DHA
Bu kareler Türkiye'den! Eylül ayında mevsimin ilk karı yağdı - Resim: 1

Ağrı ve Iğdır sınırlarındaki 5 bin 137 metre rakımlı Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na, sonbaharda ilk kar yağdı. 

Bu kareler Türkiye'den! Eylül ayında mevsimin ilk karı yağdı - Resim: 2

Avrupa'nın da en yüksek dağı olan, aynı zamanda sönmüş volkanik dağ olma özelliği taşıyan Ağrı Dağı'nın zirvesi, gece yağan karla beyaza büründü. 

Bu kareler Türkiye'den! Eylül ayında mevsimin ilk karı yağdı - Resim: 3

Iğdırlı Abbas Aşırım, Ağrı Dağı'na bu yıl erken kar yağdığını söyledi. 

Bu kareler Türkiye'den! Eylül ayında mevsimin ilk karı yağdı - Resim: 4

Geçen senelerde ekim ayı sonlarına doğru kar yağdığını ifade eden Aşırım, Iğdır'da kar soğuğunun hissedilmeye başlayacağına değindi. (DHA)

