Bu kareler Türkiye'den: Mart ayında kar kalınlığı yarım metreyi buldu!
Bitlis’te gece başlayan ve sabah etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle 288 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının merkezde 20 cm, yüksek kesimlerde ise 50 cm’yi bulduğu kentte karla mücadele devam ediyor.
7 Mart sabahına yoğun kar yağışıyla uyanan Bitlis’te, kış şartları yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde etkili olan yağış sonrası ulaşım aksamalar yaşanırken, kırsal bölgelerle bağlantı kesildi.
Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
Kent merkezinde 20 santimetreyi aşan kar kalınlığı, Bitlis'in yüksek kesimlerinde yarım metreyi (50 cm) geçti.
288 köy yolu ulaşıma kapandı
İl Özel İdaresi’nden alınan bilgilere göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle 288 köy yolu araç trafiğine kapandı.Yolların açılması için 10 ayrı şantiyede görev yapan 90 personel, 70 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Karla mücadele devam ediyor
Bitlis Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de kent merkezinde 70 personel ve 56 iş makinesi ile yolların açık kalması için çalışıyor.