Bu köyde vatandaş kelimenin tam anlamıyla ne ekerse onu biçebiliyor...
Diyarbakır'da yer alan Geçit köyü Türkiye'nin başka hiç bir yerinde olmayan bir özelliğe sahip. Hem Akdeniz, hem de Karadeniz iklimi meyvelerine ev sahipliği yapan bu köyde vatandaş kelimenin tam anlamıyla ne ekerse onu biçebiliyor...
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Karakaya Baraj Gölü kıyısında mikroklima iklim yapısına sahip Geçit köyünde, cennet hurması, fındık, portakal, mandalina, limon, zeytin gibi Akdeniz ve Karadeniz iklimi özelliği gösteren birçok meyve ağacı ürün veriyor.
Sert kara iklimin hakim olduğu kentte, Akdeniz ve Karadeniz iklimi meyvelerinin bulunması ilçe ahalisini mutlu ediyor.
Köyün eski muhtarı Abbas Çiftçi, burada zeytin, cennet hurması, ayva, nar, erik yetiştiğini, Karadeniz ile Akdeniz’i buraya getirdiklerini söyledi.
Şu anda fındık ve hurmanın olduğunu belirten Çiftçi, Akdeniz ikliminden ise limon, portakal olduğunu, narence fidanlarını da iki senedir ektiklerini ifade etti.
