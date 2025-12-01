Bu meslek lisesi tam 27 ülkeye yedek parça ihracatı yapıyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 50 dönüm arazi üzerine kurulan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Harita Tapu Kadastro, İnşaat Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Uçak Bakım alanlarında eğitim veriliyor. 7 farklı alanda eğitim gören 2 bin 500 öğrenci, tuğla örmesini de uçak bakımını da öğreniyor. İş garantisi olan Makine Teknolojisi Alanı ise öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.