Bu meslek lisesi tam 27 ülkeye yedek parça ihracatı yapıyor
Bursa'daki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Makine Teknolojisi Alanı’ndaki 300 öğrencinin sipariş usulüyle ürettiği oto yedek parçası malzemeleri, ABD, Kanada, İsveç, İngiltere, Almanya, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere 27 ülkeye ihraç ediliyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 50 dönüm arazi üzerine kurulan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Harita Tapu Kadastro, İnşaat Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Uçak Bakım alanlarında eğitim veriliyor. 7 farklı alanda eğitim gören 2 bin 500 öğrenci, tuğla örmesini de uçak bakımını da öğreniyor. İş garantisi olan Makine Teknolojisi Alanı ise öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.
Okulun döner sermaye çalışmaları kapsamında, Bursa'da faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarıyla anlaşmalar yapılırken, Makine Teknolojisi Alanı’ndaki 300 öğrencinin, sipariş usulüyle ürettiği oto yedek parçası malzemeleri, ABD, Kanada, İsveç, İngiltere, Almanya, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere 27 ülkeye ihraç ediliyor.
Öğrenciler, ders zili çaldığı andan itibaren seri üretimine başladıkları malzemeleri, CNC ve kalıp makinelerinde işlemden geçiriyor.
Makine Teknolojisi Alanı’nda hafta sonları da saat 22.00'a kadar hem ders veriliyor hem de üretim yapılıyor.