Bu raflardaki binlerce ''amblajın'' ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Burdur'da çay ocağı işleten bir vatandaş "müşteri ne içtiğini bilsin" diyerek demleyip sattığı çayların boş paketlerini sergileyerek başladığı koleksiyonunda 18 yılda 15 bin çay paketine ulaştı.
Kaynak: İHA
Burdur'da yaşayan 56 yaşındaki Üzeyir Çetin, 1985 yılında bir çay ocağında hobi olarak işe başladı.
Geçen zamanın ardından kendi işletmesini açan Çetin, 40 yıldır mesleğine devam ediyor.
2007 yılında ise kullandığı çay paketlerini hobi olarak biriktirmeye başlayan Çetin, işletmesinin önüne çay paketlerini yerleştirerek koleksiyonu oluşturmaya başladı.
18 yılda 15 bine yakın çay paketi biriktiren Çetin, mesleğini sürdürdüğü sürece çay paketlerini biriktirmeye devam edeceğini belirterek, kendisinden satın almak isteyenlere asla koleksiyonunu satmayacağını ifade etti.
