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Bu tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. U

Kaynak: AA
Bu tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Resim: 1

Uşak Belediyesi tarafından kentte ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali’nin ikinci günü, Uşak’ın dünyaya açıldığı bir gün olarak kayıtlara geçti. 

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Bu tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Resim: 2

Uşak Belediyesi tarafından özel olarak hazırlatılan dev kasede pişirilen tarhana çorbası, 30 bin 292 litre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

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Bu tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Resim: 3

20 Temmuz Cumartesi günü dev kasede çorba yaparak rekor denemesi yapmak için usta aşçılar kasenin başına geçerek kolları sıvadı. 

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Bu tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Resim: 4

Guinness Türkiye temsilcilerinin her detayını büyük bir titizlikle denetlediği Uşak tarhanasının pişirilmeye başlamasıyla nefesler tutuldu.

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