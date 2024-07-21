Bu tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. U
Kaynak: AA
Uşak Belediyesi tarafından kentte ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali’nin ikinci günü, Uşak’ın dünyaya açıldığı bir gün olarak kayıtlara geçti.
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Uşak Belediyesi tarafından özel olarak hazırlatılan dev kasede pişirilen tarhana çorbası, 30 bin 292 litre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
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20 Temmuz Cumartesi günü dev kasede çorba yaparak rekor denemesi yapmak için usta aşçılar kasenin başına geçerek kolları sıvadı.
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Guinness Türkiye temsilcilerinin her detayını büyük bir titizlikle denetlediği Uşak tarhanasının pişirilmeye başlamasıyla nefesler tutuldu.
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