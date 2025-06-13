Bunaltan sıcaklara yağış molası: Havalar ısınsa da sağanak yağışlar geliyor!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yeniden yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıkları bazı illerimizde yükselmeye devam etse de hafta sonu itibariyle başlayacak yağışlar önümüzdeki hafta da devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülürken sıcak hava dalgasının özellikle iç ve batı bölgelerde etkili olması bekleniyor.
Ancak pek çok ilimiz için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Konya çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan toz taşınımı uyarısında "Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.