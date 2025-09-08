  1. Anasayfa
  4. Tam 8 asırdır kaderine terk edilmiş... Burası belki de Türkiye'nin en gizemli noktası...

Burası belki de Türkiye'nin en gizemli noktası: Üstü cami, altı kilise...

Kayseri'de bulunan kayadan oyma alt katı kilise üst katı ise cami olarak kullanılan tarihi yapı, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor...

Kaynak: DHA
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Erdemli Mahallesi'nde bulunan vadi, içinde manastır, kilise ve kaya mekanlar gibi birçok tarihi yapıyı barındırıyor. 

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki vadide, alt katı kilise, üst katı cami olarak kullanılan kayadan oyma tarihi yapı bulunuyor. Yaklaşık 800 yıl önce inşa edildiği düşünülen tarihi yapı, bakımsızlık nedeniyle kaderine terk edildi

. Kayadan oyma yapı restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor. 

Bölgeye gelen turistlere rehberlik yapan Mustafa Göktaş, “Burası 8’inci yüzyıllarda Roma ve Bizans dönemlerinde, kayadan oyma apartman tipi evler, kiliseler, manastırlar, şapeller ve saray olarak yapılmış. 1200-1300 yıllarında da Türkler burayı fethettikten sonra yerleşmişler. Burada Müslümanlar ve Hristiyanlar birlikte yaşamışlar. Bulunduğumuz bu mekan, Müslümanlar tarafından kaya camii olarak faaliyete geçirilmiş. Altında kilise var. Altta kilise, üstte cami, Hristiyan ve Müslümanlar birlikte yaşamışlar. Aralarında hiçbir ihtilaf olmamış” diye konuştu.

