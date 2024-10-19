Burası bir berber mi yoksa hayvanat bahçesi mi, kararı siz verin

Tıraş olmayanların bile kuşları görmek için dükkana geldiğini ifade eden Hasan, “Müşterilerin tepkisi çok güzel. Gelen çocuklar çok seviyor. Tıraş yapınca bazen çocuklar yaramazlık yapabiliyor. Kuşları gördükleri zaman normal bir şekilde tıraş olabiliyorlar. Aileler çok seviyor" diye konuştu.