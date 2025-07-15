Burası ne Bodrum, ne Çeşme! 40 derece sıcaklığa rağmen turist yağdı
Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Mardin'in Midyat ilçesi, sıcak havaya rağmen turist akınına uğruyor.
Kentte, 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip, birçok medeniyete beşiklik eden ve 2021’de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Midyat ilçesi için Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, ‘mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık’ uyarılarında bulundu.
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği ilçe, sıcak havaya rağmen turistlerin akınına uğradı. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezdi, Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından alışveriş yaptı.
Bazı kadın turistler, tarihi taş evlerin önünde şal bağlayıp kına yakarak selfie çekti. Midyat Belediyesi Turist Rehberi Şehmus Yıldız, gelenlerin sıcak havaya aldırış etmediğini ifade ederek, “Gelenler tarihi hissetmek, bu atmosferi yaşamak istiyor. Sıcak hava da bu otantik deneyimi daha da pekiştiriyor. Havaların sıcak olması gerçekten etkilemiyor turistleri. Şu anda sıcaklık 45 derece var ancak insanlar sıcağa ve soğuğa bakmıyor. Buraların tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla tanışıyorlar” dedi.
‘DİZİLERDEKİ GİBİ’
Yöresel şal bağlama işi yapan esnaf Aysel Akgün de “Midyat çok sıcak ama hem Türkiye içinden hem de yurt dışından arkadaşlarımız geliyor. Biz bu durumdan çok memnunuz. Hepinizi bekliyoruz. Berrin arkadaşımız da yurt dışından geldi, şal bağladık ona, kına yaptık. Hepinizi Midyat’a bekliyoruz” diye konuştu.