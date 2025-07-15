Burası ne Bodrum, ne Çeşme! 40 derece sıcaklığa rağmen turist yağdı

Bazı kadın turistler, tarihi taş evlerin önünde şal bağlayıp kına yakarak selfie çekti. Midyat Belediyesi Turist Rehberi Şehmus Yıldız, gelenlerin sıcak havaya aldırış etmediğini ifade ederek, “Gelenler tarihi hissetmek, bu atmosferi yaşamak istiyor. Sıcak hava da bu otantik deneyimi daha da pekiştiriyor. Havaların sıcak olması gerçekten etkilemiyor turistleri. Şu anda sıcaklık 45 derece var ancak insanlar sıcağa ve soğuğa bakmıyor. Buraların tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla tanışıyorlar” dedi.