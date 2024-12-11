Burası ne Sibirya, ne de Kanada... Burası Türkiye'nin en soğuk noktası
Erzurum, gece sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.
Erzurum'un Tekman ilçesi, gece sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Tekman'ı, sıfırın altında 16,1 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi Yavuzlar köyü takip etti. Erzurum'da 3 gündür devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Gece termometrelerin sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği kentte bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerine branda örttü. Ağaçlarda kırağı, binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.
Ardahan'da ise yoğun sis ve soğuk hava etkili oluyor. Kent merkezi ve Göle ilçesinde sis ile soğuk hava nedeniyle yoğun kırağı oluştu. Kars'ta dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışıyla etkili olan soğuk hava ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.