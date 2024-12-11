Burası ne Sibirya, ne de Kanada... Burası Türkiye'nin en soğuk noktası

Ardahan'da ise yoğun sis ve soğuk hava etkili oluyor. Kent merkezi ve Göle ilçesinde sis ile soğuk hava nedeniyle yoğun kırağı oluştu. Kars'ta dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışıyla etkili olan soğuk hava ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.