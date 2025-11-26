Burası Türkiye'nin en büyük barajlarından biriydi... Balıklar gitti, inekler geldi
İzmir'in en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı, kuraklık nedeniyle tarihinin en düşük seviyesini gördü. Suların gittiği barajın zemininde artık inekler otluyor...
Kaynak: İHA
İzmir'de son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanırken, kentin su tedarikinde hayati rol oynayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi rekor düzeyde düştü.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan güncel baraj verilerine göre, Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 1.12 seviyesine indi.
Geçen yıla kıyasla ölçülen veriler, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.
26 Kasım 2024'te Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 11.74 iken, bu oran bir yıl içinde yaklaşık on kat azalarak yüzde 1.12'ye geriledi.
