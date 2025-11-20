Burası Türkiye'nin para geçmeyen marketi: Alışveriş yapmanın tek yolu var!
Samsun'un Canik ilçesinde kurulan Canik Sıfır Atık Marketi'nde geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımı için evindeki geri dönüştürülebilir atıkları getiren vatandaşlar para vermeden alışveriş yapılabiliyor.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sıfır atık, geri dönüşüm ve sağlıklı çevre konularında farkındalık oluşturan projelere yenilerini eklemeyi sürdürdüklerini kaydetti.
7'den 70'e her yaştan vatandaşı, sıfır atık ve enerji verimliliği konularında uygulamalı eğitimlerle buluşturdukları Namiye Mümin Erol Canik Orman Okulu ve Canik Sıfır Atık Köyü'nün ardından Canik Sıfır Atık Marketi'ni de hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Sıfır Atık Marketi ile sıfır atık ve sürdürülebilir gelecek konularında farkındalık oluştururken, aynı zamanda aile ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti.
Ailelerin, evlerinde ayrı bir şekilde biriktirdikleri geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında Canik Sıfır Atık Marketi'nden alışveriş yapabildiklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Sıfır Atık Marketimizle aile ekonomisine katkılar sunuyoruz" ifadelerinde bulundu. Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca Canik Mobil Sıfır Atık Aracı’nda yakında Canik sokaklarında vatandaşlarla buluşacağını söyledi.
Canik Sıfır Atık Marketi'nde temel gıda, temizlik ve glütensiz gıda reyonlarının yer aldığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde hayata geçirdiğimiz Canik Sıfır Atık Marketimizle aile ekonomisine katkılar sunuyor, sıfır atık bilincinin daha yaygın bir hale gelmesine katkılar sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde sürdürülen sıfır atık projeleri, tüm dünya ülkelerinde yaşanılabilir gelecek konusunda önemli bir farkındalık oluşturdu. İlçemizde hizmete sunduğumuz Canik Sıfır Atık Marketimiz bu farkındalığın artmasına vesile olurken, ayrıca ailelerimize, evlerinde ayrı bir şekilde sınıflandırdığı geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında alışveriş yapabilme imkânı sunuyor. Cam, metal, plastik ve alüminyum atıklar üzerinde kilo bazlı puanlama sistemiyle gerçekleştirilen alışveriş işlemleriyle ailelerimiz, temel gıda, temizlik ve glütensiz gıda reyonlarımızdan dilediği ürünleri alabiliyor" diye konuştu.