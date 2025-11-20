Burası Türkiye'nin para geçmeyen marketi: Alışveriş yapmanın tek yolu var!

Canik Sıfır Atık Marketi'nde temel gıda, temizlik ve glütensiz gıda reyonlarının yer aldığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde hayata geçirdiğimiz Canik Sıfır Atık Marketimizle aile ekonomisine katkılar sunuyor, sıfır atık bilincinin daha yaygın bir hale gelmesine katkılar sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde sürdürülen sıfır atık projeleri, tüm dünya ülkelerinde yaşanılabilir gelecek konusunda önemli bir farkındalık oluşturdu. İlçemizde hizmete sunduğumuz Canik Sıfır Atık Marketimiz bu farkındalığın artmasına vesile olurken, ayrıca ailelerimize, evlerinde ayrı bir şekilde sınıflandırdığı geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında alışveriş yapabilme imkânı sunuyor. Cam, metal, plastik ve alüminyum atıklar üzerinde kilo bazlı puanlama sistemiyle gerçekleştirilen alışveriş işlemleriyle ailelerimiz, temel gıda, temizlik ve glütensiz gıda reyonlarımızdan dilediği ürünleri alabiliyor" diye konuştu.