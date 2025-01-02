Burası Türkiye'nin şifalı mağarası... Sadece 2024'te 150 bin kişi ziyaret etti

Günlük 60 ton tuz üretme kapasitesine sahip mağaranın içinde yer düzenlemesi, ışıklandırma çalışmaları 15 Haziran 2021'de tamamlanarak Tuz Terapi Merkezi adıyla hizmete açıldı. Astım, bronşit ve KOAH hastalarına iyi geldiği belirtilen merkezde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere, kafeterya, hediyelik eşya bölümü ve elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti de veriliyor.