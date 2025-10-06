Bursa'nın barajlarında endişe verici tablo: Doluluk oranı yüzde 1'in altına geriledi
Bursa'nın barajlarında doluluk oranı yüzde 0.54'e geriledi. Nilüfer Barajı’nda su tamamen tükenirken, Doğancı Barajı'nda da su seviyesi her geçen gün azalıyor. Öte yandan Meteoroloji, kentte hafta boyunca sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
Kaynak: DHA
Evliya Çelebi’nin ‘su şehri’ olarak tanımladığı Bursa’da su krizi tehlikeli boyuta geldi. Barajların ortalama doluluk oranı yüzde 0,54’e kadar geriledi.
Nüfusu 3 milyon 500 bine yaklaşan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 43 milyon metreküp su hacmine sahip Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi kritik düzeyde gerilerken, 2007 yılında faaliyete giren, 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı ise tamamen kurudu.
Doğancı Barajı'nın son durumu dron ile havadan görüntülendi.
GÜNDE 525 BİN METREKÜP SU TÜKETİLİYOR
Bursa'da günlük yaklaşık 525 bin metreküp su tüketiliyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (BUSKİ) bir haftadır ilçelerde 12 saatlik planlı su kesintileri uyguluyor.
