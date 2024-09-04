Büyük göç başladı: Afrika'ya doğru yola çıktılar

300 BİN KUŞ, GÖÇ SIRASINDA ÖLÜYOR

Süzülerek göç eden uzun kanatlı kuşlar için en büyük tehlikenin habitat kaybı olduğunu belirten Turan Çetin, "Aslında çok eskiden de göç ederken bir gölün yok olması veya hep duraklama ve dinlenme alanının bir anda şehirleşmiş olması, yasa dışı avcılık; leylekler ve diğer kuşlar için büyük bir problem. O yüzden her göç yolculuğu yaklaşık 700-800 bin tane kuşla başlayıp, 400 bin-500 bine kadar devam ediyor. 300 bin tane kuş maalesef bu göç esnasında ölmüş oluyor. Anadolu coğrafyası, binlerce yıldan beri bu hayvanlarla dostane şekilde yaşamış ve göçü takip etmişti. Hatta şöyle söyleyebilirim; dünyanın ilk leylek hastanesi, Bursa'da 1900'lü yıllarda kurulmuştu. Leylek göçünün daha sağlıklı olması için. Böyle bir topraklardan, coğrafyadan gelen vatandaşlar olarak göç sırasında kuşları rahatsız etmemeli, bilim insanlarına destek olmalı ve göçmen kuşları takip etmeye devam etmeliyiz" dedi. (DHA)