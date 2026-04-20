Buzlar çözüldü, Türkiye'nin Eskimoları balıkçılık için mavi sulara açıldı
Doğu Anadolu’nun incisi Çıldır Gölü’nde bahar mesaisi başladı. Kış boyu metrelerce buzun altında "Eskimo" usulü buzları delerek avlanan balıkçılar, havaların ısınmasıyla birlikte sandallarını suya indirdi.
Kaynak: DHA
Ardahan ve Kars arasındaki, Doğu Anadolu Bölgesi'nin, 124 kilometrekare alanıyla Van'dan sonra 2'nci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün kışın buz tutan yüzeyi havaların ısınmasıyla birlikte çözülmeye başladı.
Kışın delikler açarak Eskimolar gibi balık avlayan balıkçılar, buzların erimesiyle sandallarıyla göle açılıp ilk ağları attı.
Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünden balıkçı Atanur Dursun, sezonun ilk avında istediğini elde edemedi.
Göldeki çöp ağları da topladığını belirten Atanur Dursun, henüz tam anlamıyla çözülmeyen gölde balık bereketinin artmasını beklediğini de söyledi.
