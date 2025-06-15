Çanakkale'de su altından 110 yıllık tarih çıktı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şişenin bulunmasıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında "Gelibolu Sualtı Parkı'nın ne kadar önemli kültürel miraslar barındığı bir kez daha ortaya çıktı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak araştırmaya ve bulmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.