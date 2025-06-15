  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Çanakkale'de su altından 110 yıllık tarih çıktı: İçi de dolu!

Çanakkale'de su altından 110 yıllık tarih çıktı

Çanakkale'de bulunan Gelibolu Su Altı Parkı'nda 110 yıllık dolu şarap şişesi bulundu.

Kaynak: İHA
Çanakkale'de su altından 110 yıllık tarih çıktı - Resim: 1

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı himayesinde bulunan Gelibolu Su Altı Parkı'nda 110 yıllık dolu şarap şişesi bulundu. 

1 / 3
Çanakkale'de su altından 110 yıllık tarih çıktı - Resim: 2

Şişe, 81 metre derinlikte Carthage batığının Alt 4. Ambarında bulundu. 

2 / 3
Çanakkale'de su altından 110 yıllık tarih çıktı - Resim: 3

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şişenin bulunmasıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında "Gelibolu Sualtı Parkı'nın ne kadar önemli kültürel miraslar barındığı bir kez daha ortaya çıktı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak araştırmaya ve bulmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

3 / 3