Çobanlardan tesadüfen 400 milyon yıllık tarihi değiştiren keşife imzasını attı

Bölgedeki jeolojik kalıntılar üzerinde ön incelemelerde bulunan Uzm. Yılmaz Çekmen, tespit edilen fosillerin yaşının 35 milyon, 66 milyon ve hatta 400 milyon yıl öncesine kadar uzandığını açıkladı. Çekmen'in verdiği bilimsel bilgilere göre; çobanların topladığı bu kalıntılar arasında gastropodlar, ammonitler, deniz kestaneleri, istiridyeler ve daha birçok farklı deniz canlısına ait taşlaşmış formlar bulunuyor.