Çobanlardan tesadüfen 400 milyon yıllık tarihi değiştiren keşife imzasını attı
Siirt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yılmaz Çekmen ve ekibi, Botan Milli Parkı ile Bağgöze köyü mevkiindeki doğa yürüyüşünde 400 milyon yıl öncesine uzanan deniz canlısı fosilleri keşfetti. Yöre çobanları tarafından toplanarak adeta bir açık hava müzesine dönüştürülen alanda gastropod ve deniz kestanesi gibi kalıntılar bulunuyor.
Siirt'te doğaseverleri ve bilim dünyasını heyecanlandıran tarihi bir keşfe imza atıldı. Siirt Üniversitesi yürüyüş ekibinin Botan Milli Parkı ve Bağgöze köyü güzergahında gerçekleştirdiği 15 kilometrelik zorlu doğa yürüyüşü, Anadolu'nun milyonlarca yıllık jeolojik sırlarını gün yüzüne çıkardı.
Siirt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yılmaz Çekmen öncülüğündeki ekip, Bağgöze köyündeki havuzlu çeşme mevkiine ulaştıklarında beklemedikleri bir tarihi zenginlikle karşılaştı. Yöredeki çobanların, çevredeki sarp dağlardan topladıkları fosilleri bir araya getirerek, hiçbir akademik eğitim almadan adeta doğal bir "açık hava müzesi" oluşturdukları ortaya çıktı. Çobanların bu bilinçli koruma girişimi, bölgenin saklı kalmış doğal tarihine büyük bir ışık tuttu.
Bölgedeki jeolojik kalıntılar üzerinde ön incelemelerde bulunan Uzm. Yılmaz Çekmen, tespit edilen fosillerin yaşının 35 milyon, 66 milyon ve hatta 400 milyon yıl öncesine kadar uzandığını açıkladı. Çekmen'in verdiği bilimsel bilgilere göre; çobanların topladığı bu kalıntılar arasında gastropodlar, ammonitler, deniz kestaneleri, istiridyeler ve daha birçok farklı deniz canlısına ait taşlaşmış formlar bulunuyor.
Siirt ve çevresinin milyonlarca yıl önce devasa bir deniz yatağı olduğunu vurgulayan Öğretim Görevlisi Çekmen, bu deniz canlılarına ait kalıntıların, yaşanan şiddetli depremler ve jeolojik tektonik hareketler sonucunda kireç ve toprak tabakaları altında kalarak fosilleştiğini belirtti.