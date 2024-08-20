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Çocukların ölümcül oyunu kamerada: 3 çocuk ölümden döndü

Muş'ta park halindeki bir otomobili iterek hareket ettirip ardından da aracın arkasına geçerek durdurmaya çalışan 3 çocuk ölümden döndü. Araç binanın duvarına çarparken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çocukların ölümcül oyunu kamerada: 3 çocuk ölümden döndü - Resim: 1

Muş'un Muratpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede oynayan çocuklar, park halindeki aracı itmeye çalıştı. Çocukların güç denemesi yaptığı otomobil bir anda geri hareket etti. 

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Çocukların ölümcül oyunu kamerada: 3 çocuk ölümden döndü - Resim: 2

Bu sırada 13 yaşlarındaki kız çocuğu, otomobilin arkasına geçip, durdurmaya çalıştı. Başarılı olamayınca yaşları 10 ila 12 arasında değişen 3 çocuk sırayla otomobilin arkasına geçerek aracı durdurmak istedi. 

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Çocukların ölümcül oyunu kamerada: 3 çocuk ölümden döndü - Resim: 3

Bu sırada çocuklardan biri, otomobil ile duvar arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu. 

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Çocukların ölümcül oyunu kamerada: 3 çocuk ölümden döndü - Resim: 4

Otomobil sitedeki bir binanın duvarına çarptı. Yaşananlar, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi. (DHA)

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