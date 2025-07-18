Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 12 derece artacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor" dedi.