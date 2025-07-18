Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 12 derece artacak!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde sıcaklıkların 6 ila 12 derece artacağını belirterek vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu. Saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkılmaması gerektiği belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor" dedi.
Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor" dedi.
BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIK DEĞERLERİ
Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artması bekleniyor. 19-25 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde sıcaklığın mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.