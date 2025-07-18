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Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 12 derece artacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde sıcaklıkların 6 ila 12 derece artacağını belirterek vatandaşları uyardı.

Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 12 derece artacak! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu. Saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkılmaması gerektiği belirtildi.

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Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 12 derece artacak! - Resim: 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor" dedi.

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Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 12 derece artacak! - Resim: 3

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor" dedi.

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Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 12 derece artacak! - Resim: 4

BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIK DEĞERLERİ

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artması bekleniyor. 19-25 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde sıcaklığın mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

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