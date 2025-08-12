  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Çöl tozu bir ilçeyi esir aldı! Göz gözü görmüyor

Çöl tozu bir ilçeyi esir aldı! Göz gözü görmüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak: İHA/DHA
Çöl tozu bir ilçeyi esir aldı! Göz gözü görmüyor - Resim: 1

Hakkari'nün Yüksekova ilçesinde 2 gündür etkisini sürdüren toz bulutu, ilçe sakinlerinin hayatını olumsuz yönde etkiliyor. 

1 / 13
Çöl tozu bir ilçeyi esir aldı! Göz gözü görmüyor - Resim: 2

Yoğun rüzgarla birlikte Yüksekova'yı adeta bir toz perdesine hapseden durum, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Vatandaşlar sıcak yaz günlerinde evlerinin pencerelerini açamaz hale geldi.  

2 / 13
Çöl tozu bir ilçeyi esir aldı! Göz gözü görmüyor - Resim: 3

Özellikle öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran toz fırtınası, ilçe merkezinde görüş mesafesini ciddi şekilde kısıtladı. Vatandaşlar, işi olmadığı sürece dışarı çıkmamayı tercih ederken, bölge sakinleri uzun zamandır böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirtiyor. 

3 / 13
Çöl tozu bir ilçeyi esir aldı! Göz gözü görmüyor - Resim: 4

Hakan Göre adlı bir vatandaş, "Uzun yıllardır memleketi bu halde görmedim. Bu toz bulutunun Irak ve Suriye tarafından geldiği söyleniyor. Rüzgarın ve olumsuz hava şartlarından dolayı Yüksekova'yı etkisi altına almış durumda. Bir de yağmur yağarsa emin olun her yer çamura bürünecek. Bu da ayrı bir sıkıntı" diyerek endişelerini dile getirdi.

4 / 13