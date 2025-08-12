Çöl tozu bir ilçeyi esir aldı! Göz gözü görmüyor

Hakan Göre adlı bir vatandaş, "Uzun yıllardır memleketi bu halde görmedim. Bu toz bulutunun Irak ve Suriye tarafından geldiği söyleniyor. Rüzgarın ve olumsuz hava şartlarından dolayı Yüksekova'yı etkisi altına almış durumda. Bir de yağmur yağarsa emin olun her yer çamura bürünecek. Bu da ayrı bir sıkıntı" diyerek endişelerini dile getirdi.