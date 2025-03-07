Çöl tozu geliyor: Pencereleri kapatın, maskeleri takın, evinizden çıkmayın
Meteoroloji'nin Suriye'den Türkiye'ye doğru çöl tozunun geleceğini duyurmasının ardından göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, vatandaşları mümkün oldukça evde kalmalarını, kapı ve pencereleri açmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Suriye'den Türkiye'ye 'toz taşınımı' geliyor.
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Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Akdeniz Bölgesi'nin doğusu ve Güneydoğu'da etkili olacak.
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Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımının 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve beraberinde bazı sağlık problemlerine de yol açan toz taşınımı ile ilgili uyarılarda bulundu.
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