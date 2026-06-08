Dağlarda kendiliğinden yetişen eşsiz lezzet: Bedava toplayıp satıyorlar

Yağışların Bolluğu Doğanın Yüzünü Güldürdü

Özellikle bu sezon doğanın cömertliği dikkat çekiyor. Arkadaşlarıyla birlikte Erek Dağı'nın arka kısımlarında yer alan Gölardı (Toni) bölgesine pikniğe ve hasada giden doğa tutkunu Muhammed Türken, arazideki bereketi şu sözlerle anlatıyor: "İleride Keşiş Gölü var, orası zaten görülmesi gereken bir doğa harikası ve bugünkü rotamızda yer alıyor. Gelmişken doğanın bize sunduğu bu kısmeti de alalım dedik. Dikkat ettiğimiz en önemli nokta ise topladığımız uçkunların yapraklarını koparıp tekrar doğaya bırakmak; böylece ekolojik dengeyi koruyoruz. Bu sene yağışların bol olması ve ilkbaharın geç gelmesi uçkun miktarını inanılmaz artırmış. Önceki yıllarda geldiğimizde ancak tek tük bulabiliyorduk, şu an dağlar uçkun dolu."