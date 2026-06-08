Dağlarda kendiliğinden yetişen eşsiz lezzet: Bedava toplayıp satıyorlar
Van'ın yüksek kesimlerinde, özellikle Erek Dağı ve Keşiş Gölü havzasında doğal olarak yetişen 'yayla muzu' (uçkun), bu yıl artan yağışların etkisiyle bolca bulunuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla zorlu dağlık alanlara tırmanan vatandaşlar, topladıkları uçkunlarla yerel ekonomiye de katkı sağlıyor.
Van'ın yüksek rakımlı bölgelerinde tamamen doğal yollarla yetişen yayla muzu, kendine has ekşimsi tadıyla bölge halkının en vazgeçilmez yöresel lezzetleri arasında yerini alıyor.
Vanlılar, bu doğal lezzete ulaşabilmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkarak sarp dağ eteklerine tırmanıyor. Yıllardır süregelen bu geleneksel hasat, yöre halkı için hem bir doğa sporu hem de önemli bir ek gelir kapısı oluşturuyor. Kimi vatandaşlar topladıkları taze uçkunları aile sofralarına taşırken, birçoğu da şehir merkezindeki tezgahlarda satışa sunarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Yağışların Bolluğu Doğanın Yüzünü Güldürdü
Özellikle bu sezon doğanın cömertliği dikkat çekiyor. Arkadaşlarıyla birlikte Erek Dağı'nın arka kısımlarında yer alan Gölardı (Toni) bölgesine pikniğe ve hasada giden doğa tutkunu Muhammed Türken, arazideki bereketi şu sözlerle anlatıyor: "İleride Keşiş Gölü var, orası zaten görülmesi gereken bir doğa harikası ve bugünkü rotamızda yer alıyor. Gelmişken doğanın bize sunduğu bu kısmeti de alalım dedik. Dikkat ettiğimiz en önemli nokta ise topladığımız uçkunların yapraklarını koparıp tekrar doğaya bırakmak; böylece ekolojik dengeyi koruyoruz. Bu sene yağışların bol olması ve ilkbaharın geç gelmesi uçkun miktarını inanılmaz artırmış. Önceki yıllarda geldiğimizde ancak tek tük bulabiliyorduk, şu an dağlar uçkun dolu."