Denemek için ekmişlerdi, şimdi yüzlerce ailenin ekmek kapısı: Kasası 300 TL'den satılıyor

Üreticilerden Kutbettin Erdem, bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle hasadın bir miktar geciktiğini ancak ürün veriminin oldukça iyi olduğunu söyledi. Erdem, "Sason'da organik olarak yetiştirilen çilekte 2026 yılının ilk hasadına başladık. İlk hasadımızı Batman ve çevre illere gönderiyoruz. Şu an çileğin kilogram fiyatı 120 lira, kasa fiyatı ise 300 lira. Önümüzdeki günlerde ürün arttıkça fiyatlarda da düşüş yaşanacaktır" dedi.