Denemek için ekmişlerdi, şimdi yüzlerce ailenin ekmek kapısı: Kasası 300 TL'den satılıyor
Batman’ın Sason ilçesinde 18 yıl önce deneme amaçlı üretimine başlanan organik çilekte 2026 yılının ilk hasadı yapıldı. Doğal yöntemlerle yetiştirilen çilekler çevre illere gönderilmeye başlandı.
Batman'ın Sason ilçesinde 18 yıl önce deneme üretimiyle başlayan ve bugün dev bir sektör haline gelen organik çilek yetiştiriciliğinde 2026 sezonunun ilk ürünleri toplandı. Mevsim yağışlarının bol olması sebebiyle hasat dönemi kısa bir gecikmeyle başlasa da, ürünlerdeki kalite ve verim artışı üreticilerde büyük beklenti yarattı.
İlçede yaklaşık 400 ailenin temel geçim kaynağı olan Sason çileği; tamamen hormonsuz ve doğal yöntemlerle yetiştiriliyor. İlk hasatla birlikte toplanan ürünler Batman başta olmak üzere Mardin, Diyarbakır, Muş, Siirt ve Bitlis gibi çevre illerdeki tezgahlarda yerini almaya başladı.
Üreticilerden Kutbettin Erdem, bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle hasadın bir miktar geciktiğini ancak ürün veriminin oldukça iyi olduğunu söyledi. Erdem, "Sason'da organik olarak yetiştirilen çilekte 2026 yılının ilk hasadına başladık. İlk hasadımızı Batman ve çevre illere gönderiyoruz. Şu an çileğin kilogram fiyatı 120 lira, kasa fiyatı ise 300 lira. Önümüzdeki günlerde ürün arttıkça fiyatlarda da düşüş yaşanacaktır" dedi.
Yağışların mevsim normallerinde seyretmesinin ürün kalitesine olumlu yansıdığını belirten Erdem, herhangi bir ürün kaybı yaşanmadığını ifade ederek, "Bereketli ve bol bir hasat bekliyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte üretim daha da artacak. İlerleyen süreçte Türkiye'nin farklı bölgelerine de çilek göndermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.