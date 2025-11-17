Denemek için ekmişti, şimdi kilosunu 600 bin TL'den satıyor
Çorum’un İskilip ilçesinde kıraç arazisini değerlendirmek isteyen vatandaş, Safranbolu ile aynı iklim şartlarının etkili olduğunu keşfetmesinin ardından yaklaşık 250 metrekarelik alana safran ekti. İlk ürününü hasat eden vatandaş, bölgede yaşayan vatandaşları da safranla tanıştırarak gelir elde etmelerini sağlamak istediğini söyledi.
Kaynak: İHA
Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki harita mühendisi Mehmet Ulucan, Kuruçay mevkiindeki yaklaşık 250 metrekarelik arazisinde katma değerli bir ürün yetiştirmek için araştırma yapmaya başladı.
Yaptığı araştırmalar neticesinde safranla tanışan Ulucan, tarlasının olduğu bölgedeki iklim şartlarının Türkiye'de safranın merkezi olarak bilinen Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle aynı olduğunu öğrendi.
Deneme amacıyla Ağustos ayında tarlasına safran eken Ulucan, ilk hasadını yaptı.
Dünyanın en pahalı baharatı olarak gösterilen ve kilogramı 600 bin TL'ye alıcı bulan safranı yetiştirmeyi başaran Ulucan, ilçede yaşayan vatandaşların da bu ürünle tanışarak yetiştirmesi için destek sağlamak istediğini ifade etti.
