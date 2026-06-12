Denize kıyısı olmayan ilimizin yüzen adaları için harekete geçildi
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan ve 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Çat Barajı'ndaki yüzen adaları kurtarmak için tarihi bir proje başlatıldı. Kaymakam Özgür Pelvan ve Prof. Dr. Erhan Akça'nın incelemeleriyle kıyıya vuran adalar, suyun derin noktalarına sabitlenecek.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin en önemli ekolojik zenginliklerinden biri kabul edilen Çat Barajı'ndaki yüzen adalar için tarihi bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Rüzgar ve değişken su seviyeleri nedeniyle kıyıya vurarak zarar görme ve parçalanma tehlikesi yaşayan 3 bin yıllık doğa harikalarının, suyun daha güvenli noktalarına sabitlenerek koruma altına alınması hedefleniyor.
Barajdaki şiddetli rüzgar akımları ve mevsimsel olarak değişen su seviyeleri nedeniyle adalar sürekli yer değiştiriyor. Bu kontrolsüz sürüklenme, adaların kıyı şeridine vurarak fiziksel zarar görmesine neden oluyor. Başlatılan proje kapsamında, kıyıya sürüklenen adaların yüzdürülerek barajın su seviyesinin en yüksek ve güvenli olduğu orta bölgelerine sabitlenmesi işlemine başlandı. Çalışmaları bizzat yerinde takip etmek üzere Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan ve Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Akça liderliğindeki heyet, kurtarma operasyonunun ilk aşamalarını denetledi.
Projenin önemine dikkat çeken Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, yüzen adaların sadece Çelikhan ilçesi için değil, Türkiye'nin makro ölçekteki doğal mirası için de çok büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, "Bu eşsiz güzelliği gelecek nesillere aktarmak için gerekli çalışmaları başlatmış bulunuyoruz" açıklamasını yaptı. Sürecin bilimsel ve ekolojik ayağını değerlendiren Prof. Dr. Erhan Akça ise yüzen adaların doğanın binlerce yıllık birikimiyle oluştuğuna dikkat çekti. Akça, bu eşsiz tabiat varlığının koruma altına alınmasının hem bilim dünyasına hem de bölge turizminin gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti. İlerleyen süreçte adaların tamamen sabitlenmesi ve çevreye duyarlı bir turizm modeline entegre edilmesi planlanıyor.