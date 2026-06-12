Denize kıyısı olmayan ilimizin yüzen adaları için harekete geçildi

Projenin önemine dikkat çeken Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, yüzen adaların sadece Çelikhan ilçesi için değil, Türkiye'nin makro ölçekteki doğal mirası için de çok büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, "Bu eşsiz güzelliği gelecek nesillere aktarmak için gerekli çalışmaları başlatmış bulunuyoruz" açıklamasını yaptı. Sürecin bilimsel ve ekolojik ayağını değerlendiren Prof. Dr. Erhan Akça ise yüzen adaların doğanın binlerce yıllık birikimiyle oluştuğuna dikkat çekti. Akça, bu eşsiz tabiat varlığının koruma altına alınmasının hem bilim dünyasına hem de bölge turizminin gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti. İlerleyen süreçte adaların tamamen sabitlenmesi ve çevreye duyarlı bir turizm modeline entegre edilmesi planlanıyor.