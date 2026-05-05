Denizi olmayan Ankara'nın denizi aratmayan cenneti kapılarını misafirlerine açtı

Ankara’nın yanı başında, bozkırın ortasında 75 kilometrelik devasa sahil şeridiyle görenleri büyüleyen Çayırhan Gölü, doğa ve tarih meraklılarının yeni gözdesi oldu. Nallıhan ve Beypazarı rotası üzerinde yer alan göl; sadece bir su kütlesi değil, aynı zamanda milyonlarca yıllık jeolojik oluşumları ve binlerce yıllık tarihi içinde barındıran dev bir açık hava müzesi niteliğinde.