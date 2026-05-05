Denizi olmayan Ankara'nın denizi aratmayan cenneti kapılarını misafirlerine açtı
Ankara’nın gürültüsünden kaçmak isteyenler için "saklı bir cennet" olan Çayırhan Gölü, doğa tutkunlarını ağırlıyor. 75 kilometrelik sahil şeridi, milyonlarca yıllık Gökkuşağı Tepeleri ve antik Juliopolis Nekropolü ile hem tarih hem de görsel şölen bir arada. İşte kamp, karavan ve tekne turu imkanlarıyla dikkat çeken Çayırhan Gölü...
Ankara’nın yanı başında, bozkırın ortasında 75 kilometrelik devasa sahil şeridiyle görenleri büyüleyen Çayırhan Gölü, doğa ve tarih meraklılarının yeni gözdesi oldu. Nallıhan ve Beypazarı rotası üzerinde yer alan göl; sadece bir su kütlesi değil, aynı zamanda milyonlarca yıllık jeolojik oluşumları ve binlerce yıllık tarihi içinde barındıran dev bir açık hava müzesi niteliğinde.
Çayırhan'ı benzersiz kılan en önemli özelliklerin başında, milyonlarca yıl önce oluşan ve rengarenk toprak yapısıyla görsel bir şölen sunan Gökkuşağı Tepeleri geliyor.
Ziyaretçiler tekne turlarıyla bu büyüleyici manzarayı yakından izlerken, aynı zamanda 3 bin yıllık geçmişe sahip Juliopolis Nekropolü'nü görme imkanı da buluyor. Alan; inanç, doğa ve kültür turizmini tek bir noktada birleştiriyor.
Şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası olan göl çevresinde, yürüyüş yolları, doğa kampları ve balık tutma alanları bulunuyor. Karavan sahipleri ve çadır kurmak isteyen tatilciler için geniş alanlar sunan bölge, özellikle uzun süreli konaklamalar için tercih ediliyor.