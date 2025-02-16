Depremzede öğrenciler üretmişti, 45 milyon TL'ye satıldı

İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Güven, mezun olan öğrencilerin kendi alanlarında istihdam edilmelerini öncelik olarak gördüklerini ifade ederek, bu öğrencilerin burada hem meslek öğrendiklerini hem de ekonomik olarak ailelerine katkı sağladıklarını söyledi.