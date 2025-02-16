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Depremzede öğrenciler üretmişti, 45 milyon TL'ye satıldı

Asrın felaketinde ağır hasar gören illerimizden biri olan Gaziantep'te İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören depremzede öğrenciler, okulda ürettikleri ofis mobilyaları, okul sıraları, ahşap oyuncaklar gibi ürünler ile bir yılda 45 milyon TL ciro elde etti.

Kaynak: DHA
Depremzede öğrenciler üretmişti, 45 milyon TL'ye satıldı - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ağır hasar alınca yıkımı yapıldı.

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Depremzede öğrenciler üretmişti, 45 milyon TL'ye satıldı - Resim: 2

Fevziçakmak Mahallesi’ndeki prefabrik okulda 27 öğretmen ve 380 öğrencisiyle eğitim-öğretimine devam eden okulun bahçesinde bulunan halı saha, atölyeye dönüştürülerek mobilya üretimine başladı.

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Depremzede öğrenciler üretmişti, 45 milyon TL'ye satıldı - Resim: 3

Depremzede öğrenciler ofis mobilyaları, okul sıraları, ahşap oyuncaklar üretirken, masa ve dolaplar deprem bölgesinde yenilenen okullara gönderiliyor.

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Depremzede öğrenciler üretmişti, 45 milyon TL'ye satıldı - Resim: 4

İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Güven, mezun olan öğrencilerin kendi alanlarında istihdam edilmelerini öncelik olarak gördüklerini ifade ederek, bu öğrencilerin burada hem meslek öğrendiklerini hem de ekonomik olarak ailelerine katkı sağladıklarını söyledi.

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